بالصور .. أوبريت “شموس المجد” بافتتاح فعاليات مهرجان العسل بالعرضيات

......

المواطن – عبدالله النخالي – العُرضيات

افتتح محافظ محافظة العُرضيات علي بن يوسف المهداوي أمس الإثنين فعاليات وبرامج مهرجان العسل الخامس والذي يستمر لمدة ستة أيام تحت شعاره الدائم ” العسل الأصلي في موطنه الأصلي” وسط حضور كبير من الزوار من داخل المحافظة وخارجها.

بدأت انطلاقة المهرجان عصر يوم أمس بحراج العسل حيث تجول الزوار داخل المعارض والتي شارك فيها أكثر من 60 نحالاً من مختلف أنحاء المملكة ، بالإضافة إلى بعض المعارض المصاحبة للمهرجان والتي تضم العديد من الأجنحة الخاصة ببعض الجهات الحكومية والأهلية، وجناح الأسر المنتجة.

عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم ، تلا ذلك كلمة لرئيس اللجنة الاجتماعية بالعرضية الجنوبية علي الحارثي رحب فيها بالجميع، موضحاً أن محافظة العرضيات تشتهر بإنتاج العسل منذ زمن ، ولذلك كان ضرورياً تنظيم مهرجان للعسل ، والتعريف به ، مشيرًا إلى أنه أصبح مشروعاً سياحياً وثقافياً واقتصادياً للمحافظة .

بعد ذلك شاهد الجميع أوبريت شموس المجد من أداء محمد الشهري ، وعوض الشمراني ، ومعيض العسكري ، وبمشاركة فرقة السروات.

تلا ذلك قصائد شعرية بهذه المناسبة للشعراء محمد بن جاري القرني ، ومحسن السهيمي ، وعبدالواحد الزهراني ، وسعيد الأحمري”.

بعد ذلك ألقى راعي الحفل محافظ العرضيات كلمة شكر فيها كل اللجان العاملة في المهرجان ، وكل من ساهم في إنجاحه ، مشيداً بالتطور الملحوظ الذي تحقق للمهرجان في نسخته الخامسة، وهذا دليل التعاون الكبير بين اللجان العاملة في المهرجان .

وفي نهاية الاحتفال كرَّمت لجنة التنمية الاجتماعية المشاركين في برامج وفعاليات المهرجان ، وتم تكريم الفائزين في الأنشطة المصاحبة للمهرجان قبل انطلاقته .







الأكثر مشاهدة