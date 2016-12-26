بالصور.. أيتام ومُسنّون يشاركون في كرنفال “مزولة” بعروض ومسابقات

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المواطن – الرياض

اختتمت 16 يتيمة و18 مُسناً ومسنة من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض مشاركاتهم التطوعية التي استمرت يومين في فعاليات كرنفال الطيبين “مزولة” الذي أقيم في ميدان ديراب بالرياض تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع برعاية الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر .

وقد ساهمت اليتيمات في اعداد وتنظيم فعاليات المهرجان من خلال الإشراف على عدد من الألعاب وعروض الطيران ومسابقات ركوب الخيل وساعدن في تنفيذها بطرق حديثة جذبت الكثير من زوار ورواد المهرجان حيث تركت مشاركتهن أثراً طيباً في نفوس الحضور، كما ساهم عدد من مسني ومسنات دور الرعاية الاجتماعية بالحضور والمشاركة الفعالة في مجموعة من البرامج الاجتماعية والإنسانية التي أقيمت ضمن الفعاليات بغرض تعزيز ودعم دور ورسالة الجمعية وتنمية مواردها لتسليط الضوء على قضية مرض ألزهايمر وسبل الوقاية منه ، وقد حضر الكرنفال أكثر من 7000 زائر حيث شكّل مناسبة للترفيه المفتوح للأسر بما تضمنه من فقرات شيقة، وبما احتواه من احتياجات الزوار المختلفة.

تأتي هذه المشاركة لتمثل حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على رفع مستوى الوعي المجتمعي بفئاتها المشمولة بالرعاية من خلال التواجد المستمر في الكثير من الفعاليات والمعارض والمناسبات المختلفة وإتاحة الفرصة لهذه الفئات المهمة من المجتمع لوضع بصمة إيجابية تُعبر عنهم بصدق.

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