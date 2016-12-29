بالصور.. إحباط تهريب أكثر من مليون و375 ألف حبة “كبتاجون” بالدمام

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المواطن – الدمام

نجح جمرك ميناء الملك عبدالعزيز في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة بلغت (1.377.000) مليوناً وثلاثمائة وسبعة وسبعين ألف حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضح ضيف الله العتيبي مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز: أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن أعمدة من الجبس تستخدم في أعمال الديكور , وعند خضوع الإرسالية للإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة بطريقة فنية داخل تجاويف بعض الأعمدة الموجودة ضمن الإرسالية, وأضاف العتيبي أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكد مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز على الدور الكبير الذي تقوم به الجمارك السعودية في سبيل مكافحة مثل هذه الآفة , وذلك بمنع دخول أي من هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة , مشيراً إلى النجاحات المتواصلة التي تحققها المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية وذلك في مجال مكافحة التهريب بكافة أنواعه.

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