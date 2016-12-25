بالصور.. إحباط تهريب ٣٤٢ كجم حشيش والإطاحة بـ7 مهربين بجازان

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المواطن – جازان

تمكن حرس الحدود بجازان من إحباط تهريب ٣٤٢ كجم حشيش وضبط 7 أشخاص من الجنسية الإثيوبية.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي بأن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان تمكنوا بتوفيق الله خلال الفترة ١٨-٢٤ /١٤٣٨/٣ه‍ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان وقد تم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف بكل حزم وقوة مما نتج عنه القبض على (٧) أشخاص من الجنسية الإثيوبية.

وكان مجموع ما تم ضبطه (٣٤٢.٤) ثلاثمائة واثنين وأربعين كيلوجراماً وأربعة جرامات من الحشيش المخدر، وقد تمت إحالة الأشخاص و المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.