بالصور.. إحباط تهريب 92 زجاجة خمر وبيرة بالكحول في البطحاء

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المواطن – البطحاء

كشف جمرك البطحاء عن محاولتين لتهريب كمية من الخمور بلغ عددها (82) زجاجة خمر، و(10) عُلب بيرة بالكحول عُثِر عليها مُخبّأة داخل مركبتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.

وحول تفاصيل ذلك، أوضح مدير عام جمرك البطحاء، عبد الرحمن المحنّا، أنه تم إحباط هذه الكمية من الخمور من خلال محاولتين لتهريبها، حيث قَدِمت أولًا للجمرك مركبة خاصة، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة، عُثِر على (72) زجاجة خمر كانت مُخبأة بأجزاء متفرّقة من المركبة، حيث تم توزيعها ووضع بعضها بتجاويف الأبواب الخلفية، وبعضها داخل الإطار الاحتياطي للمركبة.

وقال المحنّا إنه، بمحاولة التهريب الثانية، تم ضبط (10) زجاجات خمر، و(10) عُلب بيرة بالكحول كانت مخبّأة أسفل المقاعد الخلفية، مضيفًا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أوضح مدير عام جمرك البطحاء أنه يُلاحظ، من خلال هذه المحاولات التي تم إحباطها، استغلال المهرّبين لكثيرٍ من أجزاء مركباتهم لمحاولة تمرير الخمور، إلّا أن الحضور الذهني ويقظة منسوبي الجمرك ساهمت في كشف وإحباط هذه المحاولات.

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