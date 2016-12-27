بالصور.. إحباط محاولتين لتهريب 4 كجم من الذهب المشغول 

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المواطن – الرياض

أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض محاولتين لتهريب كمية من الذهب المشغول بلغ وزنها 4 كيلوجرامات، عُثر عليها مخبأة مع مسافرين قدما إلى المملكة عبر المطار.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي سلطان الفهيد، أنه تم إحباط كمية الذهب من خلال محاولتين، حيث عُثر أولاً مع أحد القادمين على 2 كيلوجرام من الذهب المشغول كانت مخبأة بشكل شخصي أسفل الملابس الداخلية التي كان يرتديها, وذلك بعد وضع شريط لاصق لتثبيتها في منطقة الإخفاء.



وأضاف الفهيد أنه بنفس طريقة التهريب السابقة عثر على 2 كيلوجرام أخرى من الذهب المشغول مع مسافر آخر قدم إلى المملكة عبر إحدى الرحلات, مبيناً أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.



وبيّن مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي أن القصد من ذلك هو التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة على كمية الذهب, إضافة إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال ينص على أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة بما فيها “الذهب والمجوهرات”، وتزيد قيمتها على 60.000 ريال، الإقرار أو الإفصاح عنها، وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك, حيث يعـد عدم الإقرار مخالفة صريحة تعرض حاملها للمساءلة القانونية.

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