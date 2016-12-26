بالصور.. إحباط محاولتين لتهريب 4 كيلوجرامًا من الذهب عبر مطار الملك خالد

أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي محاولتين لتهريب كمية من الذهب المشغول، بلغ وزنها 4 كيلوجرامات، حيث عُثِر عليها مخبّأة مع مسافرين قَدما إلى المملكة عبر المطار.

وقال مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي، سلطان الفهيد، إنه تم إحباط تلك الكمية من الذهب من خلال محاولتين، حيث عُثِر أولًا مع أحد القادمين على (2) كيلوجرامًا من الذهب المشغول كانت مخبّأة بشكلٍ شخصي أسفل الملابس الداخلية التي كان يرتديها، وذلك بعد وضع شريط لاصق لتثبيتها في منطقة الإخفاء.

وأضاف أنه، بطريقة التهريب السابقة نفسها، عُثِر على (2) كيلوجرامًا أخرى من الذهب المشغول مع مسافرٍ آخر قدم إلى المملكة عبر إحدى الرحلات، مبينًا أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.