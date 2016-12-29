بالصور.. إنقاذ حياة طفلة ابتلعت قطعة معدنية بحفر الباطن

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المواطن_ نوف العايد_ حفر الباطن

تمكن الأطباء بمستشفى الملك خالد العام بمحافظة حفر الباطن من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 6 من الموت بعد إبتلاعها لقطعة معدنية .

وأوضح المتحدث الإعلامي لصحة بمحافظة حفر الباطن عبدالعزيز العنزي لـ”المواطن” تمكن فريق طبي من إنقاذ طفلة بعد إبتلاعها لعملة معدنية أثناء اللعب بها داخل فمها مما أدى الي إنزلاقها الي داخل الفم. وتوقفت داخل المري،

وأضاف العنزي : تمكن الأطباء بمستشفى الملك خالد العام من إنتزاع القطعة المعدنية علي الفور عبر إجراء عملية منظار ناجحة تم فيها استخراج القطعة المعدنية , مبينآ عودة الطفلة لحياتها الطبيعية.

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