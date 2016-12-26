بالصور.. إنقاذ طفل احتُجِز داخل غسّالة ملابس

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المواطن- جازان

أنقذت فرق الدفاع المدني مساء أمس الأحد، طفلًا يبلغ من العمر أربعة أعوام، احتجز بداخل غسالة ملابس، في منزلهم الواقع بقرية الجهو التابعة لمحافظة ضمد.



وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد يحيى عبدالله القحطاني، أنه ورد بلاغ عن وقوع حادث احتجاز طفل داخل غسالة ملابس في منزل بقرية الجهو التابعة لمحافظة ضمد، وعند وصول الفرقة للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتجاز طفل يبلغ من العمر ٤ سنوات داخل الغسّالة في الجزء الخاص بتجفيف الملابس.

وأضاف أنه تم إخراجه من قِبَل فرقة الإنقاذ، وهو بصحة جيدة.

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