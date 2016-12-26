بالصور.. اتحاد الكرة يكرّم الفقيد المعاوي في ليلة وفاء ببيشة

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المواطن -نواف آل مثاعي- الرياض

رعى محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة مساء أمس، الأحد، حفل تكريم الاتحاد السعودي لكرة القدم للراحل سياف بن سعود المعاوي في مقر نادي النخيل، في بيشة، جاء ذلك بحضور أمين عام مجلس الشورى السابق محمد العمرو، ومدير جامعة بيشة أحمد نقادي، ومدير عام تعليم عسير جلوي آل كركمان، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد، وأعضاء مجلس الاتحاد، ومدير مكتب هيئة الرياضة بعسير حامد السريعي، ومسؤولي الإدارات، وأعيان بيشة، والرياضيين.

اشتمل الحفل على عددٍ من كلمات الوفاء للراحل سياف المعاوي، حيث ألقى رئيس نادي النخيل عبد الله آل عبيان كلمةً رحَّب فيها بالجميع، شاكرًا رئيس وأعضاء الاتحاد على هذه المبادرة في تكريم الراحل التي تأتي وفاءً لما قدّمه من خدمةٍ للرياضة السعودية بشكلٍ عام، ونادي النخيل بشكلٍ خاص.

بعد ذلك، ألقى نجل الراحل سعود بن سياف كلمةً شكر فيها كل من سعى في هذا التكريم لوالده الذي كان أبًا وأخًا وصديقًا للجميع، ثم ألقى رئيس الاتحاد السعودي أحمد عيد كلمةً أشاد فيها بعمل الراحل في عضوية الاتحاد، وما يحمله من أخلاقٍ عالية ساعدته على تجاوز الصعاب، ثم شكر محافظ بيشة على موافقته على بناء مسجد في النادي يحمل اسم الراحل، مضيفًا أنه سيتم بحث ذلك مع الهيئة العامة للرياضة لتنفيذه في وقتٍ عاجل.

بعدها، ألقى عضو الاتحاد السعودي ورئيس لجنة الاحتراف عبد الله البرقان كلمةً شكر فيها الجهود القائمة لإنجاح هذا الكرنفال الذي يتحدّث عن شخصيةٍ متواضعة ومتسامحة لن ينساها الجميع، ثم ألقى محافظ بيشة كلمةً شكر فيها الحضور والاتحاد السعودي لكرة القدم على هذا الوفاء لزميلهم.

كما أشاد محافظ بيشة بأعمال الراحل وجهوده في المحافظة من خلال المجالس واللجان التي عمل فيها، بعد ذلك، شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا يحكي مسيرة الراحل، وأتت كلمات عدد من أصدقائه وذويه من إعداد رئيس المجلس البلدي ببيشة ناصر الجهمي، وإشراف المركز الإعلامي بنادي النخيل، ثم أوبريت “مرثية البرقان” من كلمات عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس لجنة الاحتراف عبد الله البرقان، وأداء المنشد فالح الجهمي.

وفي ختام الحفل، تم تكريم أبناء الراحل بعددٍ من الهدايا التذكارية قُدِّمت من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ونادي النخيل، وبلدية بيشة، وبنك التنمية الاجتماعية، وعددٍ من المسؤولين ورجال الأعمال، ثم التُقِطت الصور التذكارية بالمناسبة، وتم تناول العشاء.

رابط الفيلم الوثائقي:

سياف

‏https://youtu.be/OijZ96tHlW8

رابط مرثية البرقان:

‏https://youtu.be/MoR0-xtpoCc

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