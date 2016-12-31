بالصور.. استقبال حافل للخوارزمي الصغير عبدالملك الأسمري

المواطن _ سعيد مشهور _ أبها

استقبل فريق خادم وطن صباح اليوم البطل (عبد الملك عبد الله آل درع الأسمري) الفائز في المنافسة العالمية للبرنامج الرائد في الوطن العربي للرياضيات الذهنية برنامج (الخوارزمي الصغير).

وحصل الأسمري على المركز الثالث من المسابقة في كوريا الجنوبية.

وشهد مطار أبها مظاهر احتفالية لدى وصول فريق خادم وطن التابع لتنسيقي عسير، بحضور المدير التنفيذي لتنسيقي عسير علي حسن عسيري وقائد خادم وطن حسن آل ناحي وعدد من أعضاء الفريق حيث قدمت له العضوية.

وأبدى البطل عبدالملك الأسمري سعادته الكبيرة بتحقيق هذا الإنجاز، ومن جهته قدم والد البطل عبدالملك الأسمري الشكر الجزيل لفريق خادم وطن على هذه المبادره بمشاركته فرحته وفرحة ابنه وحسن الاستقبال بالمطار وتشجيع مثل هذه المواهب ودعمها والوقوف معها.