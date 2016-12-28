بالصور.. المطلق يرعى حفل مركز الجنوب بجمعية مكنون لتكريم الحلقات المتميزة

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المواطن – الرياض

رعى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق (عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الهذلول (نائب رئيس جمعية تحفيظ القرآن بالرياض ” مكنون” ) الحفل التكريمي لمركز الجنوب لتكريم مشرفي المجمعات والحلقات والمعلمين المتميزين للعام 1437هـ.

بدأ الحفل الذي أقيم بحي المروة بالرياض بالقرآن الكريم، ثم كلمة لمدير مركز الجنوب فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الرحمن الرويشد، أعقبها عرض مرئي عن منجزات المركز خلال العام 1437 هـ .

بعد ذلك كّرم الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله الهذلول المعلمين المتميزين خلال العام 1437هـ، ثم ألقى فضيلته كلمة أثنى فيها على المركز والقائمين عليه وهنأهم على تميز المركز وحصاده العديد من الجوائز في المسابقات والفعاليات.

ثم كرّم الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق مشرفي المجمعات والحلقات والمجمعات المتميزة في البرامج والمناشط خلال العام 1437هـ.

وعقب تكريمه المشرفين ألقى فضيلته كلمة تحدث فيها عن فضل القرآن الكريم الذي شرف الله به هذه الأمة وجعله مصدرا لعزها وشرفها ووحدة كلمتها، وهنأ العاملين في خدمته بالخيرية التي بشرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن المسلم إذا ازداد عملًا به ازداد تدبرًا له وزاد نصيبه من هذا الشرف، سائلًا الله أن يبارك في الجهود الخيرة التي تبذل للقرآن وأهله.

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