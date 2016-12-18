عاجل بالصور.. “المواطن” تكشف قصة شاب دخل في غيبوبة بعد خلع ضرسه بالنماص

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المواطن _ سعيد مشهور _ النماص

تكشفت لـ”المواطن” تفاصيل تعرض شاب للغيبوبة خلال عملية خلع ضرس داخل مستوصف خاص بالنماص، حيث تعرض لقطع في أحد الأوردة، مما تسبب في نزيف حاد كاد أن يودي بحياة الشاب.

وتواصلت “المواطن” مع والد الشاب المتضرر والذي قال: “قبل أسبوعين تقريباً، خلع ابني في مستوصف خاص (تحتفظ “المواطن” باسمه) أحد الأضراس في الفك العلوي لدى طبيب الأسنان”.

وأضاف: “رأيت الطبيب يتعامل معه بنوع من العنف ، إلا أن ثقتي بالطبيب جعلتني أهدأ وأشيح بوجهي رحمة بابني عندما رأيته يتألم”.

وتابع: “عدنا للبيت ولم يتوقف النزيف ، حاولت التواصل مع الطبيب بعد أن بحثت عن جواله لأن خلعه صادف إجازة نهاية الأسبوع ولا يمكن العودة للمستوصف، ورغم كثرة الاتصال على جواله وفي أوقات مختلفة إلا أنه لم يرد ، كنت أريد منه فقط أن يخبرني بما حدث ويفسر لي عملية النزف المستمر التي لم تتوقف وبشكل مروّع”.

انتقلت به بعدها للطوارئ بمستشفي النماص العام ، وتم استدعاء طبيبي الأسنان والباطنية ، وتفاعلا مع الموقف وأخذا عينة من الدم للتحليل و أفادني طبيب الأسنان أن ابني لديه مشكلة في الصفائح الدموية تسببت في عدم توقف الدم ، وأن هذه المشكلة قد يعاني منها مدى الحياة ، وبدأ يحقن عن طريق الوريد بعض الأدوية التي تساعد في تخثر الدم ، مما جعلني في قلق لا يهدأ من هذه الأدوية وخشيت على القلب أن يتأثر ويتجلط الدم ، لا سيما أن طبيب الباطنية أفادني شخصياً أنه غير مقتنع بتشخيص طبيب الأسنان لأن التحاليل تفيد بسلامة الدم من أي أمراض .

واستطرد الوالد: “كان الدم ينزف بشكل رهيب ووصل الهيموقلوبين في الدم 9 ، وهو مؤشر خطير بحالة حرجة يعيشها ابني ثم دخل في غيبوبة فقدت معها الأمل في حياته، ثم أفاق..

قررت نقل ابني لمستشفى عسير في صباح اليوم الثاني بعد أن فقدت الأمل في إيجاد حلّ لإيقاف النزيف وخشية من الأدوية التي يتم صرفها له” .

وأضاف: “أخذته في سيارتي الخاصة ونقلته على بعد 200 كلم تقريباً إلى مستشفى عسير ، ومع كل ثانية تمر ألحظه بعين وعين على الطريق ، هل مازال حياً أو فارق الحياة ؟؟

وتم استقباله في طوارئ مستشفى عسير ، ومن ثم تحويله لعيادة الوجه والفكين ، وعندما شاهد الطبيب الوضع صرخ : هذا الوريد مقطوع”.

واستدعى الطاقم الطبي لأخذ الأشعة ، ومن ثم قام بعملية ربط الوريد وإغلاق الجرح ، وقال: لقد أتيت به في الوقت الضائع … والحمد لله الذي سلّمه من الموت ، وأسأل الله أن يتم عافيته عليه وعلى جميع مرضى المسلمين وهو الآن في المنزل والحمد لله.

ووجه والد الشاب رسالة عبر “المواطن” قائلاً: “من ينقذ الناس من طبيب متهاون يقتل، وتشخيص خاطئ يصرف الأدوية ليقتل؟”.

صحيفة “المواطن” تواصلت مع متحدث صحة عسير الذي أوضح أنه سيتم التحقق من ذلك الأمر فوراً.



