بالصور.. ‘‘ المواطن’’ توثق مباراة الأهلي و الاتفاق

بالصور.. ‘‘ المواطن’’ توثق مباراة الأهلي و الاتفاق

2016/12/23
الساعة 1:14 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاهلي والاتفاق صحيفة المواطن الإلكترونية ‫(315435509)‬ ‫‬
المواطن - جدة- تصوير :أحمد الزهراني

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