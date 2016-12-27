بالصور.. #الموظف_الصغير على مكاتب مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

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المواطن – الرياض

نظّم مركز التنمية الاجتماعية بالرياض، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة الرياض، مبادرة الموظف الصغير التي أطلقتها الوزارة بهدف تنمية مهارات النشء، وتوفير البيئة المحفِّزة لهم، ورفع مستوى وعيهم تجاه بيئة العمل، والتعرُّف على طبيعة العمل لتعزيز حِس المسؤولية في نفوسهم منذ الصغر، والشعور بحجم ما يقدمه الآباء والأمهات من أجلهم.

وأقيمت الفعالية في القسمين الرجالي والنسائي داخل المركز، حيث كان في استقبال الأطفال “الموظّفين الصغار” والترحيب بهم مدير المركز فهد الجنيدل، ومشرفة القسم النسائي عفاف السياري، حيث تم اصطحابهم في جولةٍ على الأقسام والمكاتب، ووزّعا المهام وبعض الأعمال المكتبية عليهم، وقاما وفريق العمل بمتابعتهم في أثناء القيام بها وتشجيعهم.

بعد ذلك، توجّه الجميع إلى صالة المركز لحضور البرنامج الترفيهي الذي أُعِد لهذه المناسبة، واشتمل على ألعاب المهرّجين، والدمى، ومسابقات حركية وترفيهية شارك فيها الأطفال آبائهم اللعب والاستمتاع والأناشيد مصحوبة برقصات استعراضية، بعدها، تم توزيع الهدايا والجوائز على الأطفال والفرق المشاركة، ثم تناول الجميع وجبة الإفطار الصحية.

تأتي هذه المبادرة ضمن حزمة من المبادرات الاجتماعية التي تطلقها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف التنويع في بيئة العمل، ممّا ينعكس إيجابيًا على أداء الموظفين لأعمالهم.

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