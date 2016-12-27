بالصور.. انطلاق قافلة معاقي الأردن لأداء العمرة على نفقة #خادم_الحرمين

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المواطن- نوف العايد- الشرقية

على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبإشراف السفارة السعودية في المملكة الأردنية الهاشمية، انطلقت قافلة من ذوي الاحتياجات الخاصة لأداء مناسك العمرة، وذلك بالتعاون مع جمعية رعاية الطفل المعاق الخيرية في إربد والمركز التعليمي الطبي.

من جانبه، تمنّى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، للمعتمرين الكرام السلامة والعودة لبلادهم مُحمَّلين بكامل الأجر والمثوبة.

كما أشار الأمير خالد بن فيصل إلى أن حكومة المملكة والسفارة في عمان التمست أهمية المساهمة في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة الأردنيين لأداء هذه الفريضة بكل يسر وسهولة.

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