بالصور.. انهيار سور منزل بـ “فاخرية عنيزة”

المواطن- ماجد الفريدي- القصيم

باشرت فرق الدفاع المدني، بمحافظة عنيزة، حادث انهيار سور منزل يقع في حي الفاخرية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم، العقيد إبراهيم أبا الخيل، لـ “المواطن” أن الدفاع المدني بمحافظة عنيزة تلقى بلاغًا عن الحادث في الساعة (1:54) من ظهر اليوم، السبت، وتمّت مباشرته بفرق الإنقاذ، بالإضافة إلى دوريات السلامة.

كما أوضح أن دوريات السلامة بالدفاع المدني اتخذت إجراءاتها اللازمة بالموقع بحضور بلدية محافظة عنيزة.

وأضاف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة القصيم، محمد الجعيثن، لـ”المواطن” أن غرفة العمليات لم تتلقّ أي بلاغ حول حادثة انهيار سور منزل في عنيزة، ولم تشارك فرق الهلال الأحمر بالحادثة لعدم وصول بلاغ لغرفة العمليات.