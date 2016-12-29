بالصور.. تخريج دورة “نظام اﻷفراد” لمنسوبي الشرطة وأفرع اﻷمن بجازان

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المواطن – جازان

رعى مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي حفل تخريج دورة “نظام اﻷفراد” والتي أقيمت بمركز تدريب شرطة منطقة جازان وشارك بها 25 متدرباً من الضباط واﻷفراد من منسوبي شرطة المنطقة وافرع الأمن العام.

وأحتضن مسرح الحزم بقاعة الشهداء بمقر مديرية الشرطة ظهر أمس حفل التخريج.



وأكد اللواء الدويسي أن هذه الدورات تأتي ضمن سياسات التدريب التي ينتهجها الأمن العام وتسعى شرطة منطقة جازان إلى تطوير وتأهيل كوادرها وفق رؤية تقدم أفضل الحلول التدريبة وأكتساب الخبرة لشتى الجوانب اﻷمنية والتميز في اﻷداء الوظيفي من خلال توفير فرص تدريبية عالية المهنية.

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