بالصور.. تعرف على برنامج حساب المواطن وأهدافه

الساعة 7:23 مساءً

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المواطن – الرياض

برنامج حساب المواطن، هو برنامج وطني أنشئ لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين، بشكل مباشر عبر منصة موحدة.

وتم إطلاق البرنامج الآن لدعم الأسر، خصوصًا ذوي الدخل المنخفض في تحمل أعباء الإصلاحات الاقتصادية المقبلة.

أما عن أهداف البرنامج فمنها على سبيل المثال وليس الحصر:

1- تطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين.

2- تشجيع الأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

3- تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

كما يتضمن البرنامج مجموعة من المبادئ ومنها:

1- حماية ذوي الدخل المنخفض من الآثار المحتملة للإصلاحات.

2- احتساب البدل بناء على مستويات الاستهلاك الرشيد.

3- العدل في تقديم البدل لكل فئة وتغيره حسب حجم الأسرة.

4- صرف البدل للأسر قبل تطبيق أي إصلاحات هيكلية تمسهم.

5- تقديم البدل نقداً للتشجيع على الموازنة والادخار.

ومن المقرر بمشيئة الله فتح باب التسجيل في البوابة في 4 جمادى الأولى 1438هـ الموفق 1 فبراير 2017م.