بالصور.. تعليم شمال الرياض يكرم 54 طالباً متفوقاً

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المواطن – الرياض

كرّم مكتب التعليم بشمال الرياض الطلاب المتفوقين للعام الدراسي 1436/1437هـ البالغ عددهم 54 طالباً من المرحلتين المتوسطة والثانوية، بحضور مدير المكتب الأستاذ صالح التويجري، وذلك بمقر المكتب.

وقدم التويجري شهادات شكر وهدايا للطلاب المتفوقين برعاية مدارس المستقبل الأهلية، وبتواجد عدد من المسؤولين في قسم الإرشاد يتقدمهم مدير الإرشاد بالإدارة محمد الشهري ومحمد العجالين وعبدالله الحبردي وناصر القريني ومحمد زايد الشهري ولؤي المسعري.

وأكد مدير مكتب الشمال الأستاذ صالح التويجري أن التفوق الذي حصل عليه هؤلاء الطلاب هو نتاج عمل مشترك بين المدرسة والأسرة ، بدعم من وزارة التعليم وإدارة التعليم بالرياض ومتابعة مكتب التعليم بالشمال.

وأوضح التويجري أن الطلاب المتفوقين يبعثون الاطمئنان لمستقبل باهر، يساهم في عجلة التقدم للمملكة في كافة المجالات، في ظل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأبنائه الطلاب.