بالصور.. جماهير العميد تُبدع في الجوهرة واتحادي يبكي من المشهد!

المواطن ـمحمد سلام

ظهرت جماهير نادي الاتحاد الحاضرة في مدرّجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” في مشهدٍ رائع، مع انطلاقة الكرنفال الاحتفالي بمرور 90 عامًا على تأسيس النادي الجداوي.

ولم يستطع مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، عادل عصام الدين، من تمالك دموعه لروعة المشهدة، حيث بكى متأثرًا بروعة الجماهير، والاحتفال، والذكريات القديمة.

هذا ويلعب الاتحاد وديًا مع فريق أتليتكو مدريد احتفالًا بهذه المناسبة، ويحتشد 62 ألف من مشجّعي النادي الاتحادي في ملعب الجوهرة لمتابعة اللقاء الذي سينطلق بعد قليل.