حريق في عمارةٍ سكنية يخلي 27 شخصًا بالمدينة

المواطن- شريف النشمي- المدينة

أخلت فرق الدفاع المدني 27 شخصًا إثر حادث حريق بعمارةٍ سكنية في شارع المنارات بالحرة الشرقية، بالمدينة المنورة، مساء اليوم، السبت.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أنه وُرِد بلاغ عند الساعة ١٨:١٦ من مساء هذا اليوم، السبت، الموافق ١٤٣٨/٤/٢، عن حادث حريق في عمارةٍ سكنية في شارع المنارات بالحرة الشرقية، بالمدينة المنورة.

كما أضاف أنه تم انتقال فرق الدفاع المدني للموقع، واتضح أن الحادث عبارة عن حريق في عمارةٍ سكنية مكوّنة من ٣ أدوار وملحق، حيث اقتصر الحريق على بيت شعر والملحق بالكامل المغطى بالهنجر، فيما عملت الفرق على السيطرة على الحادث وإخلاء ٤ عوائل بعدد ٢٧ شخصًا بصحةٍ جيدة والحمد لله، وسبب الحادث هو اشتعال في موقد الغاز.