بالصور.. خمس إصابات ووفاة من عائلة واحدة في حادث انقلاب بالمدينة

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المواطن – شريف النشمي – المدينة

توفيت طفلة من جنسية آسيوية وتعرض خمسة أشخاص من أفراد أسرتها بإصابات بين الخطيرة والمتوسطة والخفيفة، في حادث انقلاب على طريق الهجرة بعد كوبري العشيرة بالمدينة المنورة، صباح اليوم الجمعة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، أن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 10:58 من صباح اليوم الجمعة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب لمركبة في طريق الهجرة بعد كوبري العشيرة.

وأضاف على الفور تم توجيه الفرق الإسعافية وفريق الاستجابة المتقدمة، وعند الوصول للموقع وبعد البدء في إجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود إصابتين خطيرتين للأم و وأحد الأبناء، وإصابتين متوسطتين لطفل وطفلة، وإصابة بسيطة لرب الأسرة وحالة وفاة لطفلة.

وبين السهلي أنه تم نقل جميع الحالات عن طريق الفرق الإسعافية لمستشفى الملك فهد، ونقلت حالة الوفاة عن طريق فريق النقل غير الإسعافي لمستشفى الميقات. الجدير بالذكر أن جنسية العائلة تعود لإحدى الجنسيات الآسيوية.

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