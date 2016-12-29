بالصور.. رئيس وزراء جيبوتي يقلد مدير عام حرس الحدود وسام الاستحقاق الوطني برتبة قائد‎

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المواطن – الرياض

قلّد رئيس الوزراء بجمهورية جيبوتي عبدالقادر كامل محمد، مدير عام حرس الحدود الفريق/ عواد بن عيد البلوي وسام 27 يونيو 1977 للاستحقاق الوطني برتبة قائد والذي منح بمرسوم من رئيس الجمهورية تقديراً للدور الهام في التعاون بين حرس الحدود السعودي وخفر السواحل بجمهورية جيبوتي.

جرى ذلك خلال استقبال رئيس وزراء جيبوتي الفريق البلوي بمكتبه اليوم بحضور كل من وزير المعدات والنقل الجيبوتي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله الداوود وقائد خفر السواحل الجيبوتي العقيد البحري/ وعيس عمر بقري.

الجدير بالذكر أنه في إطار التعاون القائم بين حرس الحدود السعودي وخفر السواحل الجيبوتي تم عقد الاجتماع الثاني بين مسؤولي الحدود بالبلدين الشقيقين لمناقشة كافة أوجه التعاون وتبادل الخبرات في جميع مجالات أمن الحدود بين الجانبين بما يحقق أمن البلدين الشقيقين .



وفي سياق متصل حمّل رئيس الوزراء الجيبوتي الفريق البلوي تحياته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه االله – وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأعرب البلوي في تصريح له عقب اللقاء عن سعادته البالغة بلقاء رئيس الوزراء بجمهورية جيبوتي والتكريم الذي ناله، موضحاً أنه نقل إلى فخامة رئيس الوزراء تحايا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهم الله -.

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