بالصور.. رعاية الفتيات تشارك بإبداعات منسوباتها بأسبوع النزيل الخليجي

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المواطن – الرياض

شارك فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة متمثلاً بمؤسسة رعاية الفتيات بمكة أمس الأحد في انطلاق فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس تحت شعار “معاً لتحقيق الإصلاح” بسوق الضيافة الذي تنظمه المديرية العامة للسجون واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم بالتزامن مع سجون دول مجلس التعاون الخليجي .

وتمتد فعاليات أسبوع النزيل الخليجي ٤ أيام في كل مناطق المملكة، وافتتح الحملة سمو وكيل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير فيصل بن محمد بن سعد آل سعود وسط حشد كبير من زوار السوق.

وتميزت مشاركة مؤسسة رعاية الفتيات في عرض بعض الأعمال المختلفة من إنتاج فتياتها والتي هدفت إلى المحافظة على ما لديهن من مواهب وقدرات وتنميتها وتقديمها لكافة أفراد المجتمع على أنهن عنصر فعال لهذا البلد المعطاء.

تم ذلك بإشراف مديرة المؤسسة مريم حسين الغامدي ومشرفة الأنشطة ندا محمد المدني.

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