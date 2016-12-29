بالصور.. سعودي يشعل الإعلام الهندي وهذه قصته

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المواطن – الرياض

احتفت وسائل الإعلام الهندية باختلاف أنواعها المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بمواطن سعودي كان له دور بالغ في عتق رقبة هندي من القصاص.

وانتشرت صورة المواطن عوض بن قريعة اليامي في الصحف والقنوات الهندية تحت مسمى “شيخ سعودي” ينقذ رقبة هندي من القصاص، حيث أمضى العامل عشر سنوات خلف القضبان رغبة في التنازل، لكن المساعي باءت بالفشل.

يذكر أن عبدالله اليامي، ابن رجل الأعمال السعودي الذي بادر بدفع الدية، أوضح أن والده علم بقضية العامل الهندي ويدعى شيابور لمبادري، فالتقى به وتعرف على تفاصيل القضية، حيث إنه لم يكن قاصداً القتل، علماً أنه عمل لمدة ثماني سنوات في إحدى مزارع نجران، وفقاً لـ”العربية نت”.

اليامي، تواصل عندها مع “أولياء الدم” محاولاً إقناعهم بالتنازل وفق المبلغ الذي يطلبونه، فقاموا بتحديده وأعتق رقبته من القصاص مؤخراً بمبلغ 1.3 مليون ريال لوجه الله، حيث إن القاتل شاب في الثلاثين من عمره، وتزوج قبل قدومه للمملكة كما أن والديه متشوقان لرؤيته.

قضية هذا العامل كانت حديث المجتمع الهندي، وتدخل فيها مسؤولون بمناصب عليا بالهند لكن لم تفلح المساعي وكان أولياء الدم مصرين على القصاص حتى وقتٍ قريب.

وأوضح اليامي أن العامل وصل إلى الهند وكان في استقباله عدد كبير من الأهالي الفرحين بعتق رقبته، لكن الطريف في الأمر أنهم حينما سألوه: من أعتق رقبتك؟ أبرز لهم الصورة.

يذكر أن مقطع لقاء العامل على القناة الهندية شهد انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند والسعودية، مشيدين بعمله الإنساني، حيث قام والدا العامل برفع صورة المتبرع في لقطة معبرة فرحين بإنقاذه ابنهما من القصاص.

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