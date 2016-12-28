بالصور.. شباب الخرج يستعرضون آلام السوريين برسالة “لا تنسوهم من دعائكم”

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المواطن – رشيد السويلم ـ الخرج

تزامناً مع الحملة الشعبية التي أمر بتنظيمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لإغاثة الشعب السوري الشقيق، قدم شباب الخرج التطوعي مساء أمس الثلاثاء رسالة صامتة بعنوان ” لا تنسوهم من دعائكم” تحكي عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب السوري .

واشتملت الرسالة على مجموعة من المشاهد الإنسانية والمأساوية التي يعانيها الشعب السوري جراء الحروب والدمار وما يتعرضون له خاصة في فصل الشتاء شديد البرودة ، حيث يفتقد الكثير منهم أبسط مقومات الحياة من غذاء وماء وإيواء ودواء.

وشارك في هذه الرسالة إدارة التعليم بمحافظة الخرج ،ونادي الحي الإمام البخاري ،وبرعاية من المعهد التقني للألبان.



جدير بالذكر أن شباب الخرج له العديد من المبادرات المجتمعية الفاعلة في محافظة الخرج.

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