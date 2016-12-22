بالصور.. عصابتا غسل اﻷموال والقمار بقبضة شرطة جازان

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المواطن – جازان

أطاحت شرطة منطقة جازان ممثلة في شرطة محافظة صبيا بعصابتين آسيويتين تمتهنان غسل اﻷموال والقمار وذلك في كمين محكم بعد الاشتباه بنشاطهم المشبوه.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني، أنه توافرت معلومات عن مجموعة من الآسيويين يمارسون نشاطاً مشبوهاً بالسوق الداخلي بصبيا، فتم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية يقومون بجمعها من أبناء جلدتهم والمشاركة بها في موقع إلكتروني وتسجيلها في أوراق معدة لهذا الغرض ترسل عن طريق الفاكس لمحافظة جدة.

وأضاف أنه تم ضبط مجموعة أخرى تمتهن لعب القمار، فتم اتخاذ مايلزم وإحالتهم رفق اﻷوراق لجهة الاختصاص.