بالصور.. فريق أبشر يقدم خدماته للمرابطين في الشمالية

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المواطن – عرعر

قام مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية المكلف، العميد عبد الله بن عبد الرحمن الأحمد، بزيارةٍ لقيادة قوة عرعر، حيث يرافقه مساعد مدير جوازات المنطقة للشؤون الإدارية المقدِّم طليل بن نحاء العنزي، والفريق الخاص بالخدمات الإلكترونية (أبشر)، وذلك لتقديم خدماتها الإلكترونية للجنود البواسل المرابطين على الحدود، حيث تتمثّل في تفعيل خدمة (أبشر).

وكان في استقبالهم لدى الوصول لمقر القيادة قائد القوة اللواء ركن علي بن محمد عسيري وعدد من الضباط المرافقين.

من جهته، أعرب اللواء العسيري عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية الممثّلة بالمديرية العامة للجوازات، ولمدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، وذلك على حرصه واهتمامه بالجنود البواسل وخدمتهم، وأيضًا للعميد الأحمد ومرافقيه على ما يقومون به من خدمات لجنودنا المرابطين لخدمة مليكهم ووطنهم الغالي.

وفي نهاية الزيارة، قام العميد الأحمد بتسليم اللواء عسيري أحد أعداد نسخة مجلة والوثيقة الإصدار الـ 28.

من جهته، قام اللواء عسيري بتوزيع دروع تذكارية للعميد الأحمد ومرافقيه، وأخذ الصور التذكارية.

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