بالصور.. فعاليات #حكايا_مسك ترسم البسمة على وجوه أهالي الشرقية

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المواطن – الظهران

اختتمت أمس فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان “حكايا مسك” على مركز الظهران للمعارض “إكسبو”، بالمنطقة الشرقية، بنجاحٍ كبير فاق التوقّعات.

وأكّد رئيس اللجنة الإعلامية لفعاليات “حكايا مسك”، يوسف الحمادي، أن المهرجان حقّق الأهداف كافة التي أقيم من أجلها، موضحًا أن انتقاء الفعاليات، وحداثتها، وطريقة تقديمها عزَّز من نسبة الإقبال الكبير عليها، مُستدِل على ذلك بتجاوز عدد زوار المهرجان لأكثر من 90 ألف زائر خلال أيامه الأربعة.

كما أضاف الحمادي أن المهرجان شهد فعاليات كثيرة ومتعددة تفاعل معها الزوار الذين مثّلوا المدارس، والجامعات، والأسر، والأفراد، بحيث تعد مبادرة نوعية وفّرت منصّة واسعة لاستيعاب إبداعات الشباب في مجالات الكتابة، والتأليف، والرسم، والإنتاج المرئي، وصناعة الرسوم المتحركة، وكذلك فنون السرد القصصي، والإنتاج المرئي، واستثمار التقنيات الحديثة في مجال الإنتاج المعرفي والثقافي، وتقديم جميع ذلك بطريقةٍ مبتكرة لتحقيق أكبر استفادة لدى زوار المهرجان من شباب وأطفال خصوصًا، وجميع أفراد المجتمع بشكلٍ عام.

فيما ذكر الحمادي أن الزوار استمتعوا بمشاهدة فنون الرسم بالفحم والرصاص، ومهارة الرسم السريع، ودراسة الأشكال والخط، ومبادئ رسم الجرافيتي، والرسم الحر، ورسم الشخصيات الكرتونية المُحبَّبة، وبرامج الرسم الإلكتروني، واطّلعوا على ركن “الأنيميشن” الذي يحتوي على صناعة الشخصيات الإلكترونية، وأساسيات التحريك، وتحريك المشهد الحواري، والدبلجة والتعليق الصوتي، ورحلة إنتاج الرسوم المتحركة في المملكة، وصناعة الرسوم المتحركة.

وتعرّفوا أيضًا على ركن استوديو الإنتاج المُتضمِّن عددًا من العروض منها “أخبر قصة من خلال صورك”، وفن التصوير بالجوّال، وتصوير واقع الخيال، وقواعد التصوير الفوتوغرافي، و”صور من خلالك”، بالإضافة إلى كيفية صنع الأفلام القصيرة، والإعدادات المناسبة للتصوير الفوتوغرافي، والصورة الناجحة من الفكرة حتى التنفيذ والإنتاج السينمائي، والتصوير على الجليد.

ولفت رئيس اللجنة الإعلامية إلى أن المهرجان يهدف إلى نشر ثقافة الإبداع، وتطوير أساليب التعبير، وطرح الأفكار لدى الشباب، وتشجيع المواهب وتمكينها، وترسيخ الهوية السعودية الحضارية، وبثّ قيم المجتمع العليا في أوساط الشباب بمحتوى تثقيفي ممتع، مبينًا أن الفعاليات شهدت عقد 187 ورشة عمل في الكتابة، والتأليف، والرسم، والإنتاج المرئي، حيث شارك فيها 99 مدرب ومدربة، إضافة إلى 46 جهة مشاركة قدّمت منتجات إبداعية متنوعة، إلى جانب عروض مسرحية، وأفلام قصيرة متنوّعة احتضنها مسرح “حكايا مسك”.

وأضاف أن الفعاليات اشتملت أيضًا على قسم المؤلف الصغير الذي ألهم الأطفال ثقافيًا ومعرفيًا عبر استخدام تطبيقات تساعدهم في صناعة القصة، بدءًا من الفكرة حتى النشر، وكذلك “سوق حكايا” الذي ضمَّ قصصًا، وروايات، وأدوات رسم، وتقنيات تحريك، وتصوير ولوحات، حيث كان جميعها متاحًا للعرض والبيع، في حين قدَّم معرض “حكايا تك” أحدث التقنيات الرقمية والأجهزة الحديثة في مجالات عرض الحكايات وصنعها.

وذكر الحمادي أن اللجنة المنظِّمة للمهرجان سجَّلت طلبًا مرتفعًا من قبل مدارس التعليم العام لتسجيل زيارات صباحية للمهرجان، إذ تم تسجيل أكثر من 150 طلب زيارة تقدَّمت به مدارس لتنفيذ زيارات للطلبة من الجنسين، إضافة إلى ثلاث جامعات، حيث زار المهرجان يوم الأربعاء المخصص لطلاب المدارس 6690 طالب، في حين بلغ عدد الطالبات يوم الخميس 14728 طالبة.

وتمَّت إدارة المهرجان بطريقةٍ احترافية وبمساعدة 198 متطوع، وتمكّن من حضور هؤلاء الطلبة لورش عمل في الأقسام الأربعة الإبداعية، وهي: محترف الكتابة، وساحات الرسم، ومعامل الأنيميشن، واستوديو الإنتاج، خلال الفترة الصباحية من يومي الأربعاء والخميس الماضيين، فيما اقتصر برنامج المهرجان في يومي الجمعة والسبت على الفترة المسائية.

كما أوضح الحمادي أنه، بالتوازي مع هذه الفعاليات، عُرِض على مسرح حكايا فقرة “حكايا مرابطين” التي تم من خلالها استضافة بعض الإعلاميين الذين قاموا بتغطية أحداث الحد الجنوبي للمملكة، لاستعراض تجربتهم في الحد الجنوبي، والحديث عن تضحيات المرابطين هناك، إضافة إلى دعم 20 مشروع لعربات الطعام للشباب السعودي في ساحة المهرجان الخارجية.