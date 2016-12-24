بالصور.. فهد الانصاري صفقة الاتحاد الرابحة

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المواطن – أحمد بيومي



لمع نجم اللاعب فهد الانصاري خلال الآونة الأخيرة مع نادي الاتحاد، بلمساته السحرية وتمريراته الكروية الرائعة.



فهد الانصاري هذا اللاعب الكويتي المحترف في صفوف الاتحاد بات حديث الصحف الرياضية في المملكة والكويت، بعد نجاحه في الفترة الماضية في لفت أنظار النقاد لموهبته الكروية الفذة، وبات بالنسبة للاتحاد صفقة ناجحة بلا شك.



وخلال مباريات دوري جميل الأخيرة نجح الانصاري في إثبات ذاته وموهبته خلال آخر ثلاث مباريات تحديداً، كما تمكن من إحراز هدف في مباراة فريقه أمام الفيصلي.

كما سجل هدفاً في مباراة فريقه أمام الفتح من تسديدة ثابتة، كما تمكن من إحراز هدف في شباك الرائد ضمن الجولة الرابعة من البطولة.