بالصور.. قائد القوات البرية يتفقّد استعدادات القطاعات العسكرية الجنوبية

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المواطن – الرياض

قام قائد القوات البرية، الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، صباح اليوم، يرافقه رؤساء الهيئات بقيادة القوات البرية، بزيارةٍ تفقُّدية للقطاعات العسكرية بالمنطقة الجنوبية التي تشمل كلًا من (خميس مشيط، وجازان، ونجران) في مواقعهم.

وكان في استقباله لدى وصوله لمطار قاعدة الملك خالد الجوية قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبد الله بن صالح القفاري، وقائد مجموعة الدفاع الجوي الرابعة بالمنطقة الجنوبية اللواء الركن ظافر بن عبد الله الشهري، وقائد قاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي اللواء الطيار الركن سليمان بن علي الفائز، وأركانات المنطقة.

وفور وصوله، بدأت زياراته الميدانية لمركز عمليات المنطقة الجنوبية، ومعهد سلاح المشاة، ومعهد سلاح المدفعية، وصيانة القاعدة الجنوبية، عقب ذلك، توجّه ضمن برنامجه بزيارةٍ للمصابين من منسوبي القوات المسلحة المنومين الذين يتلقّون علاجهم في مستشفى القوات المسلحة بالجنوب إثر تعرُّضهم لإصابات متفرّقة، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مدير المستشفى العميد عبد الله بن محمد الغامدي، وأركاناته من المُدراء المساعدين، والمدير الطبي، حيث هنّأهم بسلامتهم، ونقل لهم تحيّات وتقدير القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد وزير الدفاع، وقلَّدهم بهذه المناسبة أنواط الشرف والمعركة الممنوحة لهم من القيادة الرشيدة، كما قدَّم لهم الهدايا المُعدَّة تقديرًا بدورهم البطولي، وتحفيزًا لهم على ما قدّموه من تضحيات تجاه الوطن، مثنيًا على شجاعتهم، وإقدامهم، وبسالتهم في ميدان الشرف والبطولة.

كما رفع لهم، باسم رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة، الشكر والتقدير على جهودهم وتضحياتهم في الذود عن حدود الوطن، ولمس روحهم المعنوية العالية، وحماسهم ورغبتهم في العودة مجددًا للمشاركة مع زملائهم في ميدان البطولة والشرف، ووقف على احتياجاتهم ومتطلّباتهم، ووجّه بتلبيتها، واصفًا هذه اللحظات بأنها الأغلى والأثمن لدى الأبطال الذين ضحّوا بأنفسهم وحياتهم من أجل حماية أرض الوطن الغالي، سائلًا الله -عز وجل- أن يمنّ عليهم بالشفاء العاجل والمغادرة للمستشفى قريبًا، مشيدًا بمواقفهم الشجاعة والبطولية للدفاع عن دينهم ومليكهم ووطنهم، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة تفخر وتعتز بجنود الوطن وحماته البواسل، ثم شرف لحفل الغداء الذي أقامته قيادة المنطقة الجنوبية بنادي ركوب الخيل بمدينة الملك فيصل العسكرية.

هذا وستتوالى زيارات قائد القوات البرية للقطاعات العسكرية بالمنطقة الجنوبية بزيارات ميدانية للأبطال بالحد الجنوبي بجازان غدًا، الأربعاء، ومن ثمّ لنجران بعد غد، وذلك في مواقعهم.

من جانبهم، أكد المصابون من قواتنا المسلحة، الذين تم تكريمهم بنوطيّ الشرف والمعركة، عن استعدادهم التام للعودة مجددًا إلى مواقعهم مع إخوانهم المرابطين على الحدود الجنوبية، للدفاع ببسالة عن تراب الوطن الغالي، وأضافوا أنهم سيبقون درعًا حصينًا عن الوطن ومقدّراته حتى آخر لحظه من حياتهم.

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