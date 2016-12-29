بالصور.. مدير اﻷمن العام يكرم المتميزين بدوريات #جازان

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المواطن – جازان

كرم مدير اﻷمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج المميزين من ضباط وأفراد دوريات اﻷمن بجازان نظير جهودهم المتميزة.

وقام مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي بتسليمهم المكافآت المالية نيابه عن الفريق المحرج.

وأثنى اللواء الدويسي على ما تقوم به دوريات الأمن بالمنطقة وهنأ المكرمين ونقل لهم شكر وتقدير سمو أمير منطقة جازان ومدير اﻷمن العام نظير أدائهم المتميز مشيداً بما بذلوه من جهود استحقوا عليها التكريم متمنياً لهم التوفيق والاستمرار في بذل المزيد من العمل والعطاء.

من جهته عبر مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة جازان العقيد عبدالله حسن مدخلي عن شكره لهذا الدعم والتحفيز وأكد أنهم مستمرون في أداء أدوارهم الميدانية بكل عزيمة وإخلاص.

من جهتهم عبر المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم مؤكدين أنه سيكون حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

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