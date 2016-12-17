بالصور.. مصادرة أكثر من 145 طناً من الحطب المحلي

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المواطن – واس

صادرت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في فرع الزراعة بالرياض، أكثر من 145 طناً من الحطب المحلي في مواقع متفرقة بمدينة الرياض .



وأوضح مدير فرع الزراعة بالرياض المهندس عبدالحكيم الناصر، أن ذلك جاء نتيجة لعمل لجنة مشكلة من فرع الزراعة ، والأمانة والجهات الأمنية داخل مدينة الرياض في مواقع مختلفة شملت الأسواق والطرق والأماكن العامة .



وأكد أن أعمال اللجنة مستمرة على مدار العام ضمن جهود الوزارة للمحافظة على الأشجار المحلية وتنمية الغطاء النباتي، مبيناً أن العقوبات المترتبة على المخالفين تصل إلى 10 آلاف ريال للطن .

يذكر أن الكمية المصادرة من الحطب المحلي بمدينة الرياض العام الماضي بلغت 283 طناً .