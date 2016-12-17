بالصور.. مصادرة أكثر من 145 طناً من الحطب المحلي

بالصور.. مصادرة أكثر من 145 طناً من الحطب المحلي

2016/12/17
الساعة 3:10 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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حطب الرياض (3)

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المواطن – واس

صادرت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في فرع الزراعة بالرياض، أكثر من 145 طناً من الحطب المحلي في مواقع متفرقة بمدينة الرياض .

 

حطب الرياض (1)
وأوضح مدير فرع الزراعة بالرياض المهندس عبدالحكيم الناصر، أن ذلك جاء نتيجة لعمل لجنة مشكلة من فرع الزراعة ، والأمانة والجهات الأمنية داخل مدينة الرياض في مواقع مختلفة شملت الأسواق والطرق والأماكن العامة .

 

حطب الرياض (4)
وأكد أن أعمال اللجنة مستمرة على مدار العام ضمن جهود الوزارة للمحافظة على الأشجار المحلية وتنمية الغطاء النباتي، مبيناً أن العقوبات المترتبة على المخالفين تصل إلى 10 آلاف ريال للطن .
يذكر أن الكمية المصادرة من الحطب المحلي بمدينة الرياض العام الماضي بلغت 283 طناً .

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