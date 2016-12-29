بالصور.. معهد العاصمة النموذجي يشارك بفعاليات أسبوع النزيل

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المواطن – الرياض

شارك معهد العاصمة النموذجي ممثلاً في قسم الموهوبين بالشؤون التعليمية في معرض أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس تحت شعار (معاً لتحقيق الإصلاح ) بمركز المملكة التجاري .

افتتح المعرض نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وكيل إمارة منطقة الرياض عبد الله مجدوع القرني وقام بزيارة لجناح المعهد في المعرض يرافقه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع ونائب مدير عام السجون بالرياض.

وأوضح مشرف الإعلام التربوي بالمعهد محمد الشهري أنه “كان في استقبالهم رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام التربوي سيف السبيعي ومشرف الإعلام التربوي بالمعهد محمد الشهري ومشرف الجناح الدكتور محمد المنيعير واستمع إلى شرح من الطلاب عن محتويات الجناح”.

وفي نهاية زيارته أبدى إعجابه بما شاهده في الجناح وأثنى على الطلاب وطريقة شرحهم. وفي الختام دوّن وكيل إمارة الرياض كلمة في سجل الزوار.

وأشار مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم إلى أن للمعهد العديد من المشاركات المجتمعية لأهميتها في توعية الشباب ولزيادة الانتماء لوطنهم المعطاء ومن هذه المشاركات حملة التبرع بالدم (دماؤنا تفدي جنودنا ) وحملة (شكركم واجب) وهي موجهة لجنود الحد الجنوبي المنومين في المستشفى العسكري بالرياض .

وذكر الطخيم أن كلية نايف للأمن الوطني أطلقت لقب “سفراء الأمن” على طلاب المعهد أثناء زيارتهم للكلية.

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