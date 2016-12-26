بالصور.. “ملعب المواطن” يشرح نقاط قوة الهلال والنصر قبل الديربي

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المواطن ـمحمد سلام

“ملعب المواطن” فقرة رياضية تقدمها صحيفة “المواطن” لزوّارها، لرصد وتحليل أهم الأحداث الكرويّة التي تهم جماهير كرة القدم السعوديّة، واليوم سنكون على موعد مع المباراة المرتقبة مساء الإثنين بين الهلال والنصر في نصف نهائي كأس ولي العهد.

ونتحدث في السطور التالية عن نقاط القوة في كل فريق قبل المباراة التي ستقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ونبدأ مع الفريق الهلالي الذي يقوده فنيًّا المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

اتضح خلال الفترة الماضية أن الهلال يركز بشكل كبير على انطلاقات الأجناب عن طريق محمد البريك وياسر الشهراني، وهذا الأمر من أهم مفاتيح لعب الفريق هجوميًّا، مع إرسال الكثير من العرضيات التي تصنع خطورة كبيرة على دفاعات المنافسين، ويتميز محمد البريك الظهير الأيمن الصاعد بدقة العرضيات والتصويبات من الكرات الثابتة، فيما تعتبر السرعة من أهم نقاط قوة الظهير الأيسر ياسر الشهراني، مع احتفاظ الثنائي بقوة كبيرة في أداء الدور الدفاعيّ.

كذلك يمتاز الهلال بتعدد الأوراق الهجومية، حيث يمتلك البرازيلي ليو بوناتيني صاحب الأهداف الحاسمة هذا الموسم، ومعه “الزلزال” ناصر الشمراني، حيث سجل كل منهما في الدوري 7 أهداف، لكن الزعيم سيفتقد لورقتين هامتين للغاية في الخط الأمامي وهما نواف العابد بسبب الإصابة وكارلوس إدواردو بسبب الإيقاف، وهو ما جعل المدرب دياز يستعين بالمخضرم محمد الشلهوب في قائمة الفريق، ويُنتظر أن يأخذ سالم الدوسري فرصته في المشاركة أساسيًّا باللقاء.

أيضًا امتاز الهلال في الموسم الحالي بصلابة خط دفاعه في ظل تواجد أسامة هوساوي ومعه الصاعد بقوة عبدالله الحافظ، إلى جانب ثنائي الجانبين محمدالبريك وياسر الشهراني وخلفهم الحارس عبدالله المعيوف، ويعتبر خط دفاع الهلال هو الأقوى في الدوري برصيد 9 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، بالنسبة لنادي النصر، يعتبر لاعب الوسط الباراغوياني فيكتور أيالا أحد أبرز محترفي الفريق خلال الموسم الحالي، ومن أبرز مفاتيح لعبه، وتمكن أيالا من حسم العديد من المباريات للعالمي بإحرازه 4 أهداف في شباك الأهلي والاتحاد والقادسية والرائد، وذلك بأهداف رائعة عن طريق تصويبات بعيدة المدى، وسيكون خط وسط الهلال مطالبًا بعدم إعطاء المساحة لأيالا من أجل التسديد على المرمى.

وفي المقدمة يوجد المهاجم الماكر حسن الراهب، الذي استطاع إحداث الفارق خلال الموسم الحالي في الأوقات القليلة التي شارك فيها، حيث أحرز 4 أهداف لفريقه في الموسم الحالي، وهو ما جعله ينال ثقة المدرب زوران، ويدخل التشكيلة الأساسية للنصر في المباريات الماضية، ويمتاز الراهب بالذكاء الكروي داخل منطقة الجزاء، واستغلال أنصاف الفرص، كذلك فإن عودة محمد السهلاوي إلى قائمة الفريق ستعزز من قوة العالمي الهجومية ولا ننسى بالتأكيد تواجد نايف هزازي المميز في الكرات الرأسية.

نقطة قوة أخرى في صفوف النصر، وهي الظهير الأيمن خالد الغامدي الذي أصبح من أهم المفاتيح الهجومية للعالمي على الرواق الأيمن، وشارك اللاعب في 13 مباراة ولم يغب سوى في لقاء وحيد، وصنع الغامدي لزملائه 4 أهداف، ويمتاز بالسرعة العالية وإرسال العرضيات المتقنة، وستكون هناك مباراة خاصة بينه وبين الظهير الأيسر الهلالي ياسر الشهراني.

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