بالصور.. منهل صحي يبتلع سيارتين في ينبع

المواطن- شريف النشمي- ينبع

تسبَّب انهيار منهل صحي في سقوط سيارتين صباح اليوم، الجمعة، بمحافظة ينبع، حيث تدخَّل الدفاع المدني مستعينًا بالمسطّحات لسحب السيارتين.

وأوضح المتحدّث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد الجهني، أنه في تمام الساعة الثانية عشر وخمس دقائق ‏من صباح يوم الجمعة، الموافق ١٤٣٨/٤/١، تم تبليغ غرفة التحكُّم والتوجيه ‏بالإدارة العامة للدفاع المدني، بمحافظة ينبع، ‏عن انهيار غرفة منهل صحي‏ تابع لعمارةٍ سكنية مكوّنة من دورين في حي ج ٢١، في ينبع البحر.

‏وأضاف أنه نتج عن ذلك سقوط السيارتين داخل المنهل، ‏وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول، اتّضح سقوط السيارتين على بعد متر ونصف داخل المنهل.

‏كما أشار الجهني إلى أنه تم الاستعانة بمسطّحات لسحب السيارات بعد التنسيق مع مرور محافظة ينبع بهذا الشأن، ومن ثم العمل على تأمين سلامة الموقع.