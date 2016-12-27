بالصور.. موائد العسل تزين مهرجان العرضيات الخامس

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المواطن – عبدالله النخالي – العُرضيات

افتتح محافظ محافظة العُرضيات علي بن يوسف المهداوي أمس الإثنين فعاليات وبرامج مهرجان العسل الخامس والذي يستمر لمدة ستة أيام تحت شعاره الدائم ” العسل الأصلي في موطنه الأصلي ” وسط حضور كبير من الزوار من داخل المحافظة وخارجها .

بدأت انطلاقة المهرجان بالأمس بحراج العسل حيث تجول الزوار داخل المعارض والتي شارك فيها أكثر من 60 نحالاً من مختلف أنحاء المملكة ، بالإضافة إلى بعض المعارض المصاحبة للمهرجان والتي تضم العديد من الأجنحة الخاصة ببعض الجهات الحكومية والأهلية ، وجناح الاُسر المنتجة .

عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم ، تلا ذلك كلمة لرئيس اللجنة الاجتماعية بالعرضية الجنوبية الأستاذ علي الحارثي رحب فيها بالجميع.

وأوضح أن محافظة العرضيات تشتهر بإنتاج العسل منذ زمن ، ولذلك كان ضرورياً تنظيم مهرجان للعسل ، والتعريف به ، مشيرًا إلى أنه أصبح مشروعاً سياحياً وثقافياً واقتصادياً للمحافظة .

وشهد المهرجان عرض جميع أنواع العسل وانتشرت موائد العسل في جنبات وأركان المعرض، وسط إقبال من المتسوقين والمتنزهين.









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