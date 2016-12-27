بالصور.. هنا تفاصيل شروط وآليات الترشح لوظائف تعليم عنيزة

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المواطن – عنيزة



اعتمد مدير التعليم بمحافظة عنيزة تعميم الترشح للعمل الإشرافي في إدارة التعليم للعام 1438/1439هـ وتعميم الترشح لشاغلي الوظائف التعليمية للعمل ضمن التشكيلات المدرسية للعام 1438/1439هـ، على أن تكون آلية الترشح كالتالي:

إجراء اختبار ( قياس ) للراغبين بالترشح . ولمعرفة الإجراءات اللازمة الدخول لموقع (قياس) للتسجيل ومتابعة مواعيد وأماكن الاختبارات.

وأضافت تعليم عنيزة أنه بالنسبة لمن يرغب الترشح للعمل ضمن التشكيلات الإشرافية أو المدرسية في أحد التخصصات المذكورة وتنطبق عليه ضوابط ومتطلبات التكليف التقديم عبر الموقع الإلكتروني لإدارة التعليم عبر الرابط (هنا) علماً بأن آخر موعد للتقديم واستيفاء كافة المتطلبات والوثائق اللازمة نهاية دوام يوم الخميس الموافق 14/04/1438هـ.

وتابعت أنه في حالة التواصل والاستفسار يمكن التواصل بأمين لجنة تكليف شاغلي الوظائف التعليمية المشرف التربوي الأستاذ ممدوح بن صالح النداوي (جوال: 0598683314).

يأتي ذلك سعياً لتسديد احتياج بعض الجهات الإشرافية في إدارة التعليم من التشكيلات الإشرافية الشاغرة ، وتكوين قاعدة بيانات للوظائف التي قد تشغر لاحقاً في التشكيلات الإشرافية للاستفادة منها مستقبلاً ، وكذلك تسديد احتياج بعض المدارس من التشكيلات المدرسية الشاغرة وفق التعليمات والإمكانيات المتاحة، وتكوين قاعدة بيانات للوظائف التي قد تشغر لاحقاً في التشكيلات المدرسية للاستفادة منها مستقبلاً، واستناداً إلى أنظمة وزارة التعليم.

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