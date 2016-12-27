بالصور.. هيئة الصحفيين تشدّد على قصر العمل الصحفي على المعتمدين لديها

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المواطن – جدة

شدَّدت هيئة الصحفيين السعوديين على ضرورة قيام المؤسسات، والمنظمات، والهيئات المختلفة بتطبيق قرار مجلس الوزراء على الإعلاميين لديهم بقصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثالث بمقر صحيفة المدينة، بجدة، برئاسة رئيس المجلس خالد المالك وحضور جميع الأعضاء.

في بداية الاجتماع، شكر أعضاء المجلس الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على ما أبداه من استعدادٍ لدعم الهيئة وأنشطتها في منطقة مكة المكرمة خلال استقبالهم في مكتبه بالإمارة.

وناقش المجلس الأفكار المُقدَّمة لوضع هيكل إداري للهيئة، واستمع في ذلك إلى عرض من نائب رئيس المجلس فهد آل عقران حول ذلك، وتم تفويض عضوي المجلس عبد الوهاب الفايز ومحمد الحارثي بمراجعة المقترحات المُقدَّمة فيما يتعلَّق بالصلاحيات، والمسمّيات الوظيفية للذين سيعملون في الأمانة العامة، والرواتب المستحقة وفقًا لما هو معروض.

كما اطّلع المجلس على عددٍ من المقترحات التي تقدَّم بها عدد من الزملاء حول تفعيل بعض الأنشطة والأعمال في الهيئة، وضرورة التواصل مع قانونيين لتقديم بعض الخدمات القانونية للهيئة وأعضائها وخاصةً فيما يتعلَّق بالاستشارات القانونية المتعلّقة بحماية الصحفيين وتقديم العون اللازم لهم.

وفيما يتعلّق بالعضوية في الهيئة، رحَّب المجلس بموافقة وزارة الثقافة والإعلام بانضمام زملائهم الصحفيين العاملين في الأنشطة الإلكترونية ليكتمل عقد من تشملهم العضوية إلى كل شرائح العاملين في المؤسسات الصحفية، والعاملين على وظائف صحفية في الجهات الحكومية وفي مكاتب الخدمات الصحفية، والعاملين في الإذاعة والتلفزيون وفي إدارات الأخبار ويمارسون أي من الأنشطة ذات الصلة بالعمل الصحفي، والعاملين في وكالة الأنباء السعودية والمراسلين، ومُدراء المكاتب السعودية المعتمدين لمراسلة الوسائل الإعلامية السعودية وغير السعودية.

وأقر المجلس إقامة النشاط المنبري الشهري على أن يبدأ نشاطه بعد وضع تصوُّر كامل للموضوعات والشخصيات المشاركة، مع الأخذ في الاعتبار الموضوعات والأحداث المستجدة.

وفي شأنٍ آخر، تم تكليف أعضاء المجلس: عثمان الصيني، وعبد الوهاب الفايز، ومحمد الحارثي بإعداد تقرير الحريات الذي يُصدَر عن الهيئة سنويًا عن كل عام ميلادي، وتعبئة الاستمارة الخاصة بذلك، كما عيَّن المجلس الزميل محمد الحارثي رئيسًا للجنة الحريات في الهيئة.

وتم الاتفاق على أن يعُقَد الاجتماع القادم بالمنطقة الشرقية في الشهر القادم بدعوةٍ من رئيس تحرير صحيفة الشرق عضو مجلس إدارة الهيئة خالد بو علي.

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