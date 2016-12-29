بالصور.. وزير الحرس يطمئن على صحة اللواء الشهري

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المواطن – الرياض

قام صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني يوم امس الأربعاء بزيارة اللواء راشد بن ظافر الشهري بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض، حيث اطمأن على صحته بعد العملية الجراحية التي أجريت له، وتكللت ولله الحمد بالنجاح ، وتمنى سموه الكريم للواء الشهري دوام الصحة والعافية.

من جانبه عبَّر اللواء الشهري عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني على هذه الزيارة، واطمئنانه على صحته بعد العملية التي أجريت له، مشيراً إلى أن هذه البادرة من سموه جاءت مواصلة لمواقفه الداعمة لكافة منسوبي الحرس الوطني.

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