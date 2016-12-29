بالصور .. وفاة طفل يمني في حريق منزل شعبي بالمدينة

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المواطن – شريف النشمي – المدينة

توفي طفل يمني صباح اليوم جراء اشتعال الحريق في منزل شعبي بحي العنابس بالمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينه المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أنه ورد بلاغ عند الساعة ١٠:٣٨ من صباح اليوم الخميس عن اشتعال حريق في منزل شعبي بحي العنابس بالمدينة المنورة.

وأضاف: تم انتقال فرق الدفاع المدني للموقع حيث اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في منزل شعبي مكون من دور واحد، واقتصر الحريق على غرفة النوم حيث عملت الفرق على السيطرة على الحادث ومنع انتشاره.

وتابع أنه بعد انتهاء الحادث عثر على طفل يبلغ من العمر ٥ سنوات يمني الجنسية متوفىً داخل الغرفة. سُلم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية وتحديد سبب الحادث.

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