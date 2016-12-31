بالصور.. ٢٦ متدربة بدورة “تدريب المدربين” في الباحة وهذه أهم المحاور

المواطن- أمل الغامدي- الباحة

أقيمت دورة “تدريب المدرّبين” لاحتراف التدريب في منطقة الباحة، بتنظيم ورعاية من مركز “لها” للتدريب النسائي، لمدة ٦ أيام، بواقع ٣٠ ساعة تدريبية، وبحضور ٢٦ متدربة.

اشتملت الدورة التدريبية على عدة محاور، وهي: الفرق بين التعليم والتدريب والتنمية، والتدريب والاتصال، وطرق وأنماط التعلّم، والاحتياجات والأهداف التدريبية، وتقويم البرامج التدريبية، وكيفية إعداد الجلسة التدريبية، وإعداد الحقائب التدريبية، إضافة إلى الأساليب التدريبية، وإعداد العروض التقديمية، وكذلك فن الإلقاء وقوة التأثير وبناء الثقة بالنفس ومواجهة الجمهور، وطريقة الألعاب التدريبية.

“المواطن” التقت مع المدربة والمدربات، وسألتهن عن فعالية الدورة، وأهميتها، واحتياج المنطقة لأمثالها.

بدايةً قالت المدربة هناء الصبيح: “قدمت دورات تدريبية في أكثر من منطقة، وسبق وأن قدمت في الباحة على وجه الخصوص، وقد لامست الاحتياج لها ممّا شجّعني للعودة مرة أخرى لتقديم دورة تدريب المدربات”.

وأضافت: “البيئة متعطّشة وجاذبة ومشجعة جدًا، وكنت متفائلة كثيرًا قبل الدورة ولله الحمد، كما كان الإقبال شديد من قبل المشاركات، حيث شاركت كوكبة رائعة من الملتحقات بمختلف المجالات بكفاءات عالية، وقد وفّقني الله بنجاح البرنامج بنتائج مرضية جدًا على مستوى الأداء والإنجاز”.

كما تابعت الصبيح قائلة: “يهدف هذا البرنامج إلى تنمية المدربات وتأهيلهن، حيث يقدم مفهومًا جديدًا في صناعة المدربين بالاستناد لأحدث النظريات العلمية، كما يحقق هذا البرنامج أهداف التحوّل الوطني لخلق جيل جديد قادر على قيادة الوطن”.

وتطرّقت الصبيح إلى الجدية، والحماس، والإصرار التي تتمتع به المشاركات، وقوة مستوى تفاعلهن مع مختلف محطات البرنامج.

فيما تحدثت خبيرة التجميل خلود سعيد الغامدي قائلة: “الدورة رائعة جدًا، وناسبت جميع الفئات، وأعطت أثرًا إيجابيًا واضحًا لكل متدربة في اكتساب الخبرات التي ستساعدهم في تطوير مهاراتهم”.

وأضافت: “نحتاج لمثل هذه الدورات بشكلٍ مكثّف في منطقه الباحة لأمورٍ عدة منها: إعداد الموظفين الأقوياء، وتحسين أداء المتدربين في شتى المجالات، كذلك تلبية احتياجات سوق العمل، وخلق بيئة تفاعلية بين المتدربين”.

وقالت عزة عبد الله الغامدي محاضرة بجامعة الباحة: “وفّرت دورة تدريب مدربين، للمدربة هناء الصبيح، فرصةً لإكساب وممارسة مهارات في تيسير برامج التدريب، وتعزيز القدرات على تصميم خطط الدورات التدريبية”.

كما أضافت: “ستكون لدينا القدرة على تقديم مساهمة مهمة وحاسمة في تصميم مواد التدريب، وإجراء تدريبات في مجالات العمل المختلفة، بمنطقة الباحة، بإذن الله”.





وقالت ليلى الشيخ أستاذ التسويق المساعد بجامعة الباحة: “تنمية المهارات الفردية والجماعية عن طريق الدورات التدريبية أمر غاية في الأهمية، ونقطة البداية هي في بناء صف ثاني من المدربين، لذلك، ومن خلال دورة تدريب المدربين، يستطيع المدرب الناجح ترك أثر على مهارات وسلوكيات المدربين الصاعدين الذين بدورهم ينقلونه للمتدربين”.

وأضافت الشيخ: “بالنسبة للمنطقة، سيكون لهذه الدورة -بإذن الله- المردود الإيجابي في تنمية المنطقة، وتوعية أفرادها بأهمية تطوير الذات”.

يذكر أنه، بعد الانتهاء من الدورة التدريبية، تحصل المتدربة على عدة مميزات منها: شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى ١٠ حقائب تدريبية متكاملة في مجال تطوير الذات مجانًا، كذلك متابعة مستمرة بعد الدورة التدريبية مع المدربة لمدة سنة كاملة.