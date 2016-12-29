بالصور.. 3 رياضيين بين أغنى مشاهير أمريكا تعرف عليهم

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المواطن – نت

كشفت مجلة “فوربس”، النقاب عن أسماء 3 رياضيين تضعهم ثرواتهم بين أغنى الشخصيات المشهورة في الولايات المتحدة.

وقالت المجلة إن لاعبي الغولف تايغر وودز وفيل ميكلسون، ولاعب كرة السلة السابق مايكل جوردان من بين أغنى 20 شخصية مشهورة في البلاد.

وتبلغ ثروة وودز (40 عاماً)، وهو الأصغر سناً بين أول 20 شخصاً، نحو 740 مليون دولار.

وعاد اللاعب، الحاصل على 14 بطولة كبرى للغولف، للعب مرة أخرى بعد غياب استمر أكثر من 15 شهراً بعد تعافيه من آثار جراحة في الظهر.

ويحتل وودز المركز السابع في القائمة، بينما يأتي ميكلسون في المركز الـ18، بثروة بلغت نحو 375 مليون دولار.

ووفقاً للمجلة الشهيرة فإن ثروة جوردان (53 عاماً)، الذي اعتزل عام 2003، والذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة السلة، وصلت إلى 1.2 مليار دولار ليحتل المركز الرابع في القائمة، التي تصدرها جورج لوكاس، صانع الأفلام (4.6 مليار دولار).

وأشارت فوربس إلى أن القائمة تقتصر على المواطنين الأمريكيين الأغنياء بسبب شهرتهم، وليس هؤلاء المشهورين بسبب ثروتهم.

وحسب المجلة فإن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ينتمي إلى الفئة الأخيرة.

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