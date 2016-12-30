بالصور.. 8 إصابات حصيلة 4 حوادث بطرقات #جازان

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المواطن- خالد الأحمد- جازان

أصيب ثمانية أشخاص بإصابات متفرقة، أربعة منهم إصابتهم حرجة، جراء وقوع أربعة حوادث مروريّة لتصادم وارتطام عدة مركبات على طرقات مختلفة بمنطقة جازان، منذ صباح أمس الخميس وحتى الليل، وباشرتها جميعًا الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر.



الحادث الأول وقع صباح الخميس على طريق قرية الكربوس بمدينة جيزان، لمركبة ارتطمت بعمود إنارة ونتج عنه إصابتين من بسيطة إلى متوسطة، بينما حوادث التصادم الآخرى وقعت مساء الخميس على طرقات محافظة العيدابي، وقرية الجرادية بمحافظة صامطة، وعلى الطريق الدولي الرابط بين محافظتي صبيا وبيش، ونتج عنها ستة إصابات، أربعة منهم إصابتهم حرجة، وإصابتان متوسطة وبسيطة.



وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ“المواطن”، أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة 10:43 من مساء أمس الخميس بلاغًا عن وقوع حادث تصادم على الطريق الدولي “بيش – صبيا”، وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرق وجدت بالموقع 3 إصابات، اثنتان منها حرجة، والثالثة إصابتها متوسطة، وقدمت الفرق الخدمات الإسعافية ونُقِل المصابون إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج.



وأضاف: إن حصيلة الحوادث الآخرى التي وقعت منذ صباح الخميس وحتى المساء خلفت عددًا من الإصابات، في حادث طريق الكربوس نقلت الفرق الإسعافية حالتين إصابتهما من بسيطة إلى متوسطة، وفي حادث طريق العيدابي نقلت الفرق الإسعافية حالتين إصابتهما حرجة، فيما باشرت الفرق الإسعافية حادثًا وقع بطريق قرية الجرادية ونتج عنه إصابة بسيطة.

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