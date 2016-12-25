بالفيديو.. آلية تطبيق الرسوم الجديدة على الوافدين ومرافقيهم

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المواطن – الرياض

ما يزال موضوع الرسوم الجديدة التي سيتم فرضها على الوافدين ومرافقيهم في المملكة، خلال الأعوام المقبلة، مثار اهتمام الكثير من المقيمين في المملكة.

ويعتبر الهدف الأبرز من فرض الرسوم الجديدة هو تحجيم الاعتماد على العمالة الوافدة، وفتح فرص العمل أمام المواطنين الأمر الذي يساعد على تقليص حجم البطالة.

ومن المتوقع أن تحصل المملكة على مليار ريال، خلال النصف الثاني من العام المقبل، بعد تطبيق الرسوم الجديدة على المرافقين، فيما سيزداد هذا المبلغ مع فرض رسوم على العمالة الوافدة بدايةً من عام 2018.

ومن المعروف أيضًا أنه سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات -فقط- في عام 2017 للعمالة الوافدة في المملكة، بواقع 100 ريال عن كل مرافق، حيث تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام، بحسب “العربية”.

أما في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريًا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريًا، لافتة إلى أنه من المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018 من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريًا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريًا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريًا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.

وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.

