بالفيديو.. الإجراءات المتّخذة لترشيد الإنفاق في الميزانية السعودية 2016

بالفيديو.. الإجراءات المتّخذة لترشيد الإنفاق في الميزانية السعودية 2016

2016/12/22
الساعة 2:41 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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مجلس-الشؤون-الاقتصادية-والتنمية

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المواطن – الرياض

شكَّل عام 2016 عام التحدي بالنسبة للميزانية السعودية، خاصةً مع تراجع أسعار النفط، الأمر الذي دفع بإعلان المملكة عن رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحوّل الوطني الذي يسعى إلى تقليص اعتماد المملكة على النفط وتنويع مصادر الدخل.

واتّخذت المملكة العديد من الإجراءات لتقليص النفقات وتخفيض عجز الميزانية خلال عام 2016، وهو ما لاقى تأييدًا واسعًا من المؤسسات المالية الدولية التي أثنت على هذه الإجراءات.

واعتبر صندوق النقد الدولي أن ما قامت به المملكة من تخفيضٍ للنفقات خلال العام الجاري، سيكون له أثرًا كبيرًا على تقليص عجز الميزانية ورفع سقف التوقعات، لتحقيق معدّلات نمو مرتفعة في ميزانية السعودية 2017.

ومن بين الإجراءات التي اتّخذتها المملكة، هي توحيد القرار الاقتصادي من خلال تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما منحت المملكة القطاع الخاص المزيد من المرونة والحماية، حيث تم تأسيس الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف لدعم المشروعات الناشئة.


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