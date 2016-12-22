بالفيديو.. السومة: الأنصاري والعابد رائعان.. وهذا طموحي مع الأهلي

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المواطن ـ محمد سلام

اختار نجم خط هجوم النادي الأهلي، اللاعب السوري عمر السومة، الكويتي فهد الأنصاري كأفضل محترف في الدوري السعودي، ووقع اختياره على لاعب نادي الهلال نواف العابد كأفضل لاعب سعودي، كاشفا أن طموحه مع الراقي خلال الفترة المقبلة الحصول على بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال السومة في تصريحات لشبكة قنوات الكأس: “الأهلي قادر على الحفاظ على لقب الدوري السعودي، لايزال هناك 5 نقاط بينا وبين الهلال وهناك مرحلة كاملة من 13 مباراة تتغير فيها جميع الموازين”.

وحول إمكانية انضمامه للدوري القطري، أجاب: “أتشرف أن ألعب في جميع الدوريات العربية، دوري نجوم قطر تطور أخيراً بشكل كبير، ولكني مرتبط مع الأهلي بعقد مدته 5 سنوات ولا أعلم ما سيحدث بعد هذه الفترة”. وعن رأيه في أفضل اللاعبين المحليين والمحترفين في الكرة السعودية، أوضح: “أعتقد أن الأنصاري حالياً هو أفضل المحترفين في السعودية، ونواف العابد أفضل لاعب سعودي من وجهة نظري”.وأنهى بقوله: “طموحي مع الأهلي أكبر من مجرد الحصول على لقب هداف البطولة كل عام، وحالياً هدفنا الأول يتركز على بطولة آسيا”.