بالفيديو.. الشباب يستعيد نغمة الانتصارات على حساب الباطن

المواطن ـمحمد سلام

استعاد فريق الشباب نغمة الانتصارات عقب تغلُّبه على ضيفه الباطن 3-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وافتتح أهداف المباراة العائد والقائد أحمد عطيف عند الدقيقة 37، وعاد عطيف ليصنع الهدف الثاني لليوث عند الدقيقة 58 لزميله عبد العزيز البيشي، وقلَّص الباطن النتيجة من علامة الجزاء عند الدقيقة 76 عن طريق داسيلفا، فيما ختم عبد الله الأسطا أهداف المباراة برأسيةٍ عند الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز الشباب بثلاثية مقابل هدف.

وبهذا الفوز، رفع الشباب رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، فيما توقّف رصيد الباطن عند النقطة 13 في المركز الحادي عشر.