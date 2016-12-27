بالفيديو.. العثور على الصندوق الأسود الرئيسي للطائرة الروسية المنكوبة

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المواطن – وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن العثور على الصندوق الأسود الأساسي في موقع طائرة “تو-154” الروسية التي تحطّمت قرب سوتشي في 25 ديسمبر.

وقال مصدر في المكتب الإعلامي للوزارة الثلاثاء: “عثر جهاز (فالكون) الموجَّه في الساعة 5:42، بتوقيت موسكو، على بعد 1600 مترًا من الساحل، وعلى عمق 17 مترًا على جهاز التسجيل الأساسي للطائرة”.

وأكدت الوزارة أن الصندوق الأسود قد نُقِل إلى معهد البحوث العلمية المركزي التابع لها في ضواحي موسكو، مشيرةً إلى أن عملية تفريغ المعلومات التي يحتوي عليها ستبدأ قريبًا.

وأضافت أن الصندوق الأسود الأساسي الخاص بتسجيل بارامترات الرحلة وُجِد بحالةٍ مقبولة.

كما أضافت وزارة الدفاع الروسية أن 98 غواصًا (إضافة إلى 14 جهاز غوص) يواصلون عملهم في إطار عملية البحث في موقع تحطم الطائرة العسكرية الروسية في البحر الأسود.



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